5月、本州で初めてとなるトキの放鳥が石川県で行われました。その2回目の放鳥に向けて、佐渡市でトキの順化訓練が始まりました。 佐渡市の野生復帰ステーションに到着したのは、能登地域での放鳥候補となる12羽のトキです。まずは個体識別のためトキに足環(あしわ)を装着し、羽に色を付けました。その後、順化訓練が行われるケージに移されました。訓練は、放鳥後に野生で自立して生きていけるよう、野生に近い環