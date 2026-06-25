25日（木）、公益財団法人日本バレーボール協会（JVA）が、「2026バレーボール男子日本代表国際親善試合日本B対キューバ（岩手大会）」の出場選手を発表した。 7月3日（金）から5日（日）にかけてオガールアリーナ（岩手県紫波町）で行われる岩手大会。本大会では男子日本代表のBチームと、FIVB世界ランキング17位の男子キューバ代表が対戦する。 今回、岩手大