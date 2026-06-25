山口地検によると、地検岩国支部が岩国検察審査会の審査員11人の氏名を流出させた相手は、公務員職権乱用などの疑いで審査員を刑事告訴した人物だった。嫌疑なしで不起訴となったことを知らせる書面に氏名が記載されていた。