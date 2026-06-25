「政治の信頼や民主主義の根幹に関わる問題。看過できません」6月22日の参院予算委員会で、高市早苗首相（65）に対して、こう追及したのは、立憲民主党の杉尾秀哉議員（68）。その問題とは、高市陣営による“中傷動画”拡散と暗号資産「SANAE TOKEN（サナエトークン）」をめぐる疑惑だ。「高市氏の公設第一秘書が、総裁選の対立候補や、衆院選の野党候補を中傷する目的で、第三者に動画の作成を依頼していたとされる“中傷動画”疑