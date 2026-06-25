メ～テレ（名古屋テレビ） 原発のデータ不正問題に揺れる中部電力の株主総会が25日にあり、経営陣の責任を問う声が上がりました。 「原子力事業者としての適格性を疑われるものであると、痛切に感じている」（中部電力 林欣吾 社長） 1月に浜岡原発の再稼働審査をめぐるデータ不正問題が発覚してから初めてとなる、中部電力の株主総会。 勝野哲会長と林欣吾社長に対し、一部の株主から「不正を防げ