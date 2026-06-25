メ～テレ（名古屋テレビ） 三重県立子ども心身発達医療センターで今年1月、入院中の児童への虐待事案があったことがわかりました。 センターによりますと今年1月、入院中だった男子児童がほかの児童とトラブルになった際、大声を出すなどしたため、看護師が落ち着かせようと病室に戻るよう説得しました。 その後も児童の興奮が収まらず、40代の男性看護師が児童の右手首をつかみ、約10m引きずって病