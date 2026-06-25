◆女子プロゴルフツアーアース・モンダミンカップ第１日（２５日、千葉・カメリアヒルズＣＣ＝６６９９ヤード、パー７２）男女通じて国内ツアー史上最高の賞金総額４億円大会は第１ラウンドが行われ、川岸史果（加賀電子）、阿部未悠（ミネベアミツミ）が５アンダー６７をマークし、首位発進した。６８で回ったＰ・サイパン（タイ）、神谷そら（郵船ロジスティクス）が１打差の３位につけた。ホステスプロの菅沼菜々（あ