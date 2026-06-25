◆パ・リーグソフトバンク―オリックス（２５日・みずほペイペイドーム）ソフトバンク・近藤健介外野手が、３回に１７号ソロを放った。２点を追いかける３回２死、１打席目で左前打を放った近藤は、１ボール２ストライクから高島のカーブを捉えた。内角低めのボールをすくい上げた打球は、右中間スタンドに着弾。２試合連続の一発で、１点差に詰め寄った。「追い込まれてしまいましたが、しっかりと自分のスイングができまし