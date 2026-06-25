米人気司会者サバンナ・ガスリーの84歳の母ナンシーさんが失踪した事件で、ナンシーさんが死亡したことを示す手紙がテレビ局に送られてきたという。 【写真】小2の時に誘拐されそうになった芸人 情報番組「トゥデイ」の司会としておなじみのサバンナの母ナンシーさんが今年の2月、アリゾナ州にある自宅から突如姿を消した件に関しては、大規模な捜索活動が行われていた。 そして、ツーソン