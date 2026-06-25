口の中や手足に水ほう性の発疹ができる感染症「手足口病」の新規感染者数が、福岡県で4週連続の警報レベルとなっています。福岡県によりますと、6月21日までの1週間に県内の決められた医療機関で確認された「手足口病」の新規感染者数は、1医療機関あたり8.09人でした。前の週の0.92倍と減少していますが、県内では4週連続で警報レベルとなっています。「手足口病」は、子どもを中心に主に夏にはやる感染症で、飛沫（ひまつ）や接