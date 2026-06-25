25日正午すぎ、東名高速道路下りの足柄サービスエリアで、駐車中のキャリアカーが燃える火事がありました。この火事によるけが人はいませんでした。警察によりますと、25日正午すぎ、静岡･小山町にある東名高速道路・足柄サービスエリアで、乗用車を輸送中のキャリアカーが燃える火事がありました。運転手がサービスエリアに駐車した際に、左後輪から煙が上がっていることに気づいた後、火が出て車