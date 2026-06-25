元「欅坂46」のメンバーで俳優の長濱ねる（27）が24日、Instagramのストーリーズを更新した 。大胆に素肌を見せたオフショットを公開し、反響を呼んでいる。【映像】長濱ねるのビキニ姿や素肌を見せたオフショットこれまでもInstagramで、美しいスタイルが際立つ姿をアップしてきた長濱 。色気あふれるワンピース姿や胸元があらわになった写真集のオフショットのほかに、2025年6月にはフィンランドの海で撮影したビキニショッ