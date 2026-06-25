12人組アイドルグループ「可憐なアイボリー」が24日、ラゾーナ川崎プラザで、メジャー3枚目シングル「ナイト」発売記念イベントを行った。ファンの温かい歓迎を受けステージに登場。オープニング曲では「消えない」を披露。「ウェイクアップベイベ」「#超絶かわいい」とアップテンポな楽曲を続けた。自己紹介の後、新曲の表題曲「ナイト」をパフォーマンス。同曲は応援しているアイドルと出会ったファンの視点を描いた楽曲だ。パフ