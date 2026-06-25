名駅再開発が事実上の白紙となってから、初めてとなる名鉄の株主総会が開かれ、株主からは経営責任を問う声が上がりました。 【写真を見る】名駅再開発が“事実上白紙”となり経営責任を問う声も…社長らが6月の役員報酬を一部返上 ｢早期に見通し出す｣ 名鉄の株主総会 ことしの株主総会では、2025年12月に延期の方針が示された名駅再開発計画の今後の見通しについて質問が相次ぎました。 経営責任を問う声に対しては、髙