JR東海は、台風7号の接近に伴う大雨や強風のため、東海道新幹線で運転見合わせなどの可能性があることを明らかにした。6月27日の一部時間帯、一部区間で列車の遅れ、急遽の運転見合わせ、行先変更、列車の運休などが発生する可能性があるとしている。なお、6月27日を有効期間に含むきっぷを予約・購入しており、旅行の計画の変更を検討する場合、手数料なしで変更・払いもどしを受け付ける。