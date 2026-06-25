25日現在、台風7号は暴風域を伴い宮古島の南の海上にあり、26日朝にかけて沖縄に最接近する見込みです。奄美南部・北部は26日昼過ぎ、十島村は26日夕方に最も接近する予想で、飛ばされやすい物は、25日夜のうちに屋内へ仕舞うなどの対策が必要です。その後は、高気圧の縁を回る強い風に乗って速度を上げ北上する見通しです。県本土周辺には梅雨前線も停滞しているため、台風接近前から大雨となる恐れがあり、今後の進路や影