鹿児島市立病院のNICUでは、小さく生まれた赤ちゃんを支えるため「母乳バンク」が活用されています。ドナーから寄付された母乳は、必要な赤ちゃんへ届けられ、体にやさしく合併症のリスクを減らす役割が期待されています。593グラムで生まれた男の子もその支えで成長し、元気に退院しました。母親は感謝の思いからドナーに。一方で県内に登録施設がなく、負担が課題です。善意をつなぐ仕組みが広がることが望ま