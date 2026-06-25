県内は25日も梅雨前線などの影響で激しい雨が降り、各地で崖崩れが発生したほか、交通機関にも影響が出ています。 26日朝にかけても大雨の恐れがあり、気象台は引き続き土砂災害に厳重に警戒するよう呼びかけています。 24日に引き続き、激しい雨が降った県内。 佐世保市指方町では田んぼや畑から水があふれ、すぐそばの国道も一部が冠水しています。 黒髪町では住宅裏の崖が、幅10メートル、