コミュニケーションアプリを通じてウイルスを取得したり賭博したりしたなどとして、13歳の男子中学生や19歳の男らあわせて9人が立件されました。立件されたのは、熊本県や北海道などに住む13歳の男子中学生や19歳の会社員の男らあわせて9人です。このうち、逮捕や書類送検された7人は、同じコミュニケーションアプリを利用していて、「サーバー」と呼ばれる同じコミュニティに所属して、コンピューターウイルスをやり取りしたり、