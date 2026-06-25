「なめらか チータラ」シリーズなとりは、「なめらか チータラ」シリーズ5品を期間限定で10％増量し、6月下旬から順次発売する。同社のチルドチーズ「なめらか チータラ」シリーズは、なめらかな食感が特長で、人気キャラクターやスナック菓子などとのコラボレーションを積極的に行った効果もあり、昨年度においても、2023年度比で2桁伸長をしている。今回、日頃から「なめらか チータラ」シリーズを支持している消費者に感謝を込