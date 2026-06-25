ベルギーを公式訪問中の天皇皇后両陛下は、帰国に向け、国王夫妻と別れの挨拶をされました。現地時間の25日午前、両陛下は、ベルギーのフィリップ国王、マチルド王妃とともに、首都・ブリュッセルにある「ラーケン宮」の敷地を散策されました。4人は温室の植物園などをまわり、両陛下は国王夫妻から施設について説明を受けながら、興味深そうに見学されました。両陛下はベルギー滞在中、さまざまな場所で国王夫妻と旧交を温められ