外国人の人材との共生を考える会議が開かれ、県内で働く外国人労働者が2万4000人を超え、過去最高を更新したことなどが報告されました。 一方で「技能実習」から特定分野で即戦力となる「特定技能1号」へ移行した外国人人材のうち、熊本から他県へ異動したのは全体の32.8％で全国ワースト5位となっています。木村知事は県内への人材定着を念頭に「働く人の出身地域と熊本の双方の発展や人材育成の相互協力を進めていき