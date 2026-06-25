25日、気象衛星「ひまわり」が捉えたのは、台風7号の雲が沖縄県の宮古島や石垣島周辺にかかる様子です。「ダブル台風」が列島に迫ってきています。最新の進路予想では台風7号の接近に伴い、まもなく宮古島が暴風域に入る見通しで、その後、九州から関東を直撃する恐れがあります。台風8号が接近したあと、続けて台風7号が27日に関東へ接近し大雨をもたらす恐れがあります。最新の進路に注意が必要です。25日朝の沖縄・宮古島の映像