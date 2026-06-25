「身体に合った寝る・座る・たたむ」を提供する健康家具ブランドEMOORを展開するエムールは、6月24日から「オープンラック型テレビボードOstel−オステル−」（以下、Ostel）の販売を開始した。Ostelは、要素を減らしていく引き算の考え方でデザインされたテレビボード。OA機器や書類などの収納場所ではなく、テレビボード自体が空間に与える影響を考慮して設計された。大型テレビは単にコンテンツを観るためだけのものではなく、