赤潮の影響で、熊本県天草市で養殖カンパチ約2万匹が死にました。赤潮による魚の被害は、今年度初めてです。 【写真を見る】養殖カンパチ 2万100匹が死ぬ赤潮の影響6年連続で被害発生熊本・天草 原因プランクトンが基準値超え 6月16日、八代海で赤潮の原因となるプランクトン「シャットネラ属」が基準値を超えたため、熊本県は八代海全域に赤潮警報を出しています。 そのような中、県はこの赤潮により天草市の沖合で養殖