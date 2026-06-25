「大阪都構想」、3回目は4区・8区・24区の3案を軸に検討の方針です。 6月25日午後に行われた、大阪都構想の制度案を議論する法定協議会の2回目の会合。 制度案の作成において最大の焦点となる「区割り」について、維新の委員からは… （大阪維新の会高山美佳大阪市議）「区数を4区・8区・24区の3パターンでおこなってはどうか」 「区割り数」をめぐっては、これまで吉村知事が3区・8区・12区・24区の4パターンで