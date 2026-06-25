熊本県内は、25日(木)も雨が降り続いていて、降り始めからの雨量が400ミリを超えたところもあり、今後も土砂災害への厳重な警戒や、川の氾濫などへの警戒が必要です。 【写真を見る】＜熊本の大雨まとめ＞今夜～26日(金)朝も“非常に激しい雨”の恐れ熊本市立の学校は26日も臨時休校降り始めからの雨量400ミリ超のところも土砂災害への厳重警戒 朝から県の北部で雨強まり 25日(木)朝は、県の北部で雨が強まりました