気象庁は25日午後7時9分、福岡県に線状降水帯直前予測を発表した。福岡県筑豊地方、筑後地方では、今後3時間以内に線状降水帯が発生し、非常に激しい雨が同じ場所で降り続く可能性が高まっている。命に危険が及ぶ災害発生の危険度が急激に高まるおそれがあるとしている。