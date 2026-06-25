「内密出産」に関する新しい動きです。自民党は政府への提言を念頭に内密出産のいまある課題について論点をまとめました。 内密出産は望まない妊娠などに悩む女性が病院にのみに身元を明かして出産するものです。自民党のプロジェクトチームはきょう「論点整理」をとりまとめました。論点整理では「内密出産は特定の医療機関の善意で成り立ち、過度に負担が集中している」と指摘。また出産費用や新生児の治療費を肩代わ