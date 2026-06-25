◆FIFAワールドカップ2026グループCスコットランド 0 - 3 ブラジル（マイアミスタジアム）、モロッコ 4 - 2 ハイチ（アトランタスタジアム）日本と決勝トーナメント1回戦で戦う可能性のあるブラジルは、グループC最終戦でスコットランドと対戦しました。前半7分、相手のミスからエースのヴィニシウス選手が先制点を奪います。ワンタッチで相手キーパーの逆を取り、冷静にゴールに流し込みました。さらに前半終了間際には、右サ