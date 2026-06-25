NAAなどが撤去を予定する、かつて手荷物検査に使われていた台＝成田空港の空港第2ビル駅（同社提供）成田国際空港会社（NAA）や京成電鉄などは25日、成田空港第2ターミナルに直結する空港第2ビル駅の混雑緩和に向けた改修を実施すると発表した。改札周辺の混雑が課題となっており、かつて手荷物検査に使われていた台を撤去し、京成線の二重に設置された改札を解消する。2028年度上期までの供用開始を予定。列車運行への影響はな