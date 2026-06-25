横浜高校は25日、学校の公式サイト上で「一部の報道記事について」とリリースした。以下は全文。「令和8年6月25日、NEWSポストセブンに掲載されました、硬式野球部監督村田浩明の『パワハラ』などの記事につきましては、事実無根であることをここに表明いたします。既に当校としましては、弁護士をはじめ、警察にも相談をしながら対応を進めております。つきましては、学校や監督村田浩明に関するお問い合わせにはお応えいたし