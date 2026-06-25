スウェーデンとの対決を前に、遠藤玲子キャスターがスウェーデン代表を取材しました。スウェーデン代表の練習も日本代表の練習と同じで、すごくリラックスした雰囲気だったのですが、唯一違うところが、練習の開始時間でした。日本代表は午前10時から。一方、スウェーデンはあすの試合開始時刻と同じ、現地時間の午後6時からと、日本戦に向けて対策を練っていました。そして、長友選手が警戒している要注意選手として挙げていた強