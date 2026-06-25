浜岡原発の再稼働審査を巡る、データ不正問題に揺れる中部電力。6月25日の株主総会で、会長と社長らの選任案が可決されました。 【写真を見る】中部電力の株主総会 浜岡原発データ不正問題でトップが陳謝 会長・社長らの取締役選任案が可決 再任の林社長｢いまやるべきは徹底的な事実解明｣ 第三者委員会の調査結果で自身の進退を判断 （株主）「企業のトップとして、どう対応するか興味がある」「勝野会長と林社長は