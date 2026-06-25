【モデルプレス＝2026/06/25】Mリーグチーム「セガサミーフェニックス」の公式X（旧Twitter）が、25日に更新された。女優でプロ雀士の佐野ひなこを指名したことが発表された。【写真】佐野ひなこを指名した麻雀チーム◆佐野ひなこ「セガサミーフェニックス」に指名される「セガサミーフェニックス」は「本日開催されたMリーグ2026-27ドラフト会議において、佐野ひなこ選手を指名し、独占交渉権を獲得いたしました」と発表した。◆