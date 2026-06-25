6月25日、静岡･小山町は山中で罠に掛かっていた成獣のクマ1頭を捕獲したと発表しました。町では、今週22日･月曜日にクマの目撃情報があったばかりでした。小山町によりますと、25日午前6時ごろ、沼子弁天公園北側の山中で、捕獲従事者が二ホンジカを捕獲するために仕掛けた罠の見回りをしていた際、クマ1頭が罠に掛かっているのを発見し、町に通報しました。仕掛けた罠はワイヤーで脚をくくってシカやイノシシを捕獲する「く