ベルギーを訪問中の天皇陛下は国王と共に約100年前に昭和天皇も訪れた伝統ある大学に足を運ばれました。24日、陛下はフィリップ国王と同じ車で、2025年創立600年を迎えたルーベン大学を訪問されました。この大学は、第一次大戦中にドイツ軍により図書館が破壊され、1921年にベルギーを訪問した昭和天皇が廃墟を目の当たりにし、その後、日本から約1万4000冊の図書が寄贈されたゆかりがあります。陛下は、再建を支えた日本への感謝