伊勢崎市の民家にとめた車の中に拳銃４丁と８０発以上の実弾を隠し持っていたとして、ベトナム国籍の男（５１）が神奈川県警に逮捕されました。 銃刀法違反などの疑いで逮捕されたのは、ベトナム国籍で住所不詳・無職のグエン・レ・トラン・フォン容疑者（５１）です。 ことし２月、伊勢崎市の住宅の敷地にとめていた他人名義のワゴン車の中に、自動式と回転式拳銃２丁ずつと実弾８３発を隠し持っていた疑いが持たれています。