企業の後継者や次世代を担う幹部候補生らが経営について学び、交流も深める「経営塾」が２５日から始まりました。 群馬銀行が開講したこの「ぐんぎん経営塾」は、２０１３年から始まり、ことしは２５人の受講生が参加しました。 受講生はいずれも企業の後継者や将来を担う幹部候補生で、経営の知識を身につけ、別の会社の同じような立場の人たちと交流を深めることで今後のビジネスに役立ててもらおうというものです。 ２５