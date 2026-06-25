館林市の恒例のグルメラリー「激グルメ総選挙」が２６日から始まるのを前に、関係者を集めてセレモニーが開かれました。 激グルメ総選挙は、激辛料理などを食べて暑い夏を乗り切ろうと毎年、館林市が企画するスタンプラリーです。 １４回目のことしは激辛や激甘のほか、激熟成や激推しなど激をテーマに自由な発想のメニューを提供する３４店舗が参加。スタンプを集めて投票した人の中から抽選で