地元の黒毛和牛について学んでもらおうと、霧島市の小学校で「和牛少年隊」が結成されました。隊員となった子どもたちは牧場を訪れ、牛のお世話を体験しました。霧島市福山町の「ひなた牧場」を訪れたのは牧之原小学校の5年生11人です。社会科の授業の一環で地域の特産品について学ぼうと「和牛少年隊」を結成しました。 （牧場の人)「人間で言ったら、中学生の終わりから高校生ぐらいの子どもたちです」約100頭の牛に1日で