奄美大島で10代のための音楽イベント「AMAMI TEENS FES」が開かれました。5月、奄美大島で10代による10代のための音楽イベント「AMAMI TEENS FES」が開かれました。2回目となる今回は、18組総勢46人が参加。弾き語りやバンド演奏、ダンスなどのパフォーマンスを行いました。色々な分野の音楽に触れて、参加者たちはお互いの刺激になったようでした。（参加者）「まだまだ、自分が知らないバンドの魅力とか、鹿児島の魅