名古屋市の消防署に、職員の不祥事に関するウソの電話を繰り返しかけたとして、男が逮捕されました。港区の無職・服部達哉容疑者(31)は、今年4月までに名古屋市の7つの消防署に繰り返し電話をかけ、実在する職員が万引きしたなどとウソを言って調査をさせるなど、業務を妨害した疑いが持たれています。捜査関係者によりますと、この職員は名古屋市に転職する前の職場で、服部容疑者と同僚だったということです。名古屋市消