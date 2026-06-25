災害発生時の迅速な対応などを目的に、新潟県佐渡市で警察と消防合同による災害救助訓練が行われました。 佐渡市で6月23日、警察と消防が合同で行ったのは災害救助訓練。 佐渡市の沖合で大きな地震が発生したことを想定し、佐渡市では初めてとなる県警ヘリを使用した訓練や、車から救助者を救出する訓練などが行われました。 災害現場における迅速な連携などを目的に行われた今回の合同訓練。 【佐渡警察署箕輪健太 警部補