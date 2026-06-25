小倉競輪場の「競輪ワールドシリーズ」は26日が初日。25日は前検が行われた。ガールズにはヘティ・ファンデルワウ（オランダ）とエレセ・アンドルーズ（ニュージーランド）の外国人2選手が参戦。迎え撃つ代表格はレジェンド、石井寛子（40＝東京）だ。「まずは、たくさんの投票をありがとうございました」と、8月に佐世保で開催される女子オールスターのファン投票5位に感謝。ドリームレース出走が決まり、モチベーションは