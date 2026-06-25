歌手美川憲一（80）が25日、東京・練馬文化センターで行われた音楽祭「夏祭り唄まつり2026」（日本歌手協会主催）で“復活歌唱”した。昨年秋の「歌謡祭」に出演が決まっていたが辞退。パーキンソン病治療などのため約1カ月半、入院をした。現在は仕事をしながらリハビリやトレーニングを行っている。司会の合田道人から「あら〜、生きていたんですか、美川さん〜」と冗談で迎えられると「皆さん、生き返ったわよ。今日は張り