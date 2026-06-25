能登での2回目のトキ放鳥に向けた訓練が始まりました。石川県内では、9月頃に中能登町春木地区周辺でトキの2回目の放鳥が予定されています。25日、新潟県の佐渡トキ保護センターでは12羽が順化ケージに放たれ、野生復帰に向けた訓練を開始しました。今回訓練を開始した12羽には、いしかわ動物園生まれの1羽も含まれています。今後、約3か月間訓練を行った後、このうちの10羽が中能登町に移送され、9月頃にソフトリリ&#