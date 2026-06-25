ボートレース宮島の「第１４回サッポロビール杯」は２６日、開幕する。初日１２Ｒのサッポロドリームに登場する下寺秀和（３３＝広島）は５優出１Ｖの実績を持つ３４号機を手にした。特訓後は「足は他とは変わらなかった。外回りから点検する」。感触はまずまずといった様子だった。２０２６年後期適用勝率はキャリアハイの７・１１。「調子はいいけど特別変えたことはない。ただ調整がうまくいってることが多かった。うまい