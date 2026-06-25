台風7号の情報です。奄美地方は25日夜遅くから強風域に入るところもあり、暴風に厳重な警戒が必要です。接近前から大雨となるおそれもあります。 亀田気象予報士の解説です。 台風7号は奄美を直撃しそうです。こちらが台風7号の雲です。きのう24日よりも雲がばらけて勢力が落ちましたが、暴風域を伴っています。 台風の進路予想です。台風7号は現在、宮古島付近にあって、時速20キロで北寄りに進んでいます。 予報円の中