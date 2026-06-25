【台風７号】暴風域を伴い奄美地方に接近へ 台風７号は、宮古島の東を北上しています。予報円の中心を進んだ場合、２６日（金）午後３時には奄美市の西、およそ１１０ｋｍの海上に達する見込みです。 強風域と暴風域の時間帯は？ 台風７号が予報円の中心を進んだ場合、強風域と暴風域の時間帯をまとめました。 奄美南部で２６日（金）に日付が変わるころから強風域に入り始め、県本土でも２６日（金）夜は強風域に入りそうで